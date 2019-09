Deutschlandbilder (4x6) Ein schöner Land?

Die einen weinen der DDR keine Träne nach. Andere hätten sie am liebsten zurück, wenn auch bitte ohne Stasi und Stacheldraht. Wieder andere finden, die alte Bundesrepublik war eh das bessere Deutschland. Und wir? Rätseln, suchen - und finden starke Bilder.

Übernahme

Die Treuhand dürfte eine der am tiefsten verhassten Institutionen der Nachwendezeit sein. Hat sie doch alles platt gemacht und die DDR an den reichen Bruder im Westen verkauft. Ist so gar nicht wahr - und doch blicken viele, nicht nur aus dem ehemaligen Osten, zu Recht mit einer gewissen Wut oder Trauer auf den Einigungsprozess. Schließlich haben viele sehr viel verloren, als die neue Zeitrechnung begann.

Druck

Was ist Deutschland 2019? Ein zerissenes Land, das nicht mal die Klimawende hinbekommt. Eine Demokratie, die sich mit selbsternannten Neu-Bürgern im Parlament herumschlagen muss? Eine Gesellschaft voller Hass, in der auch Politiker mörderisch angegriffen und natürlich wieder "Fremde" gejagt werden? Leider ja. Ein Land unter Druck.

Zone

Es gibt einige neue, wirklich starke Texte über unser Land. Das wohl berührendste Buch zur deutschen Wirklichkeit 2019 hat Ines Geipel geschrieben, einstige Top-Sprinterin, Doping-Kritikerin und große Autorin. "Umkämpfte Zone" heißt ihr persönlicher Abschied vom kleinen Bruder, mit dem sie zugleich einige Zerrbilder deutscher Geschichte beerdigen muss: "Mein Bruder, der Osten und der Hass". Mehr als eine Empfehlung.

Jazz & Politik, Samstag, 28.9.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Im Labor der Globalisierung. Aus dem Essay "Die Übernahme" von Ilko-Sascha Kowalczuk (Sprecher Michael Atzinger)

Unter Druck. Wie Deutschland sich verändert. Eine radikale Beobachtung von Jana Simon (Sprecherin Hemma Michel)

Kein schöner Land? Acht Autoren suchen ihr Land - ein kurze Reise zu uns allen (Sky Nonhoff)



Aspekte der Scham. "Umkämpfte Zone". Aus dem Essay von Ines Geipel (Sprecherin Katja Schild)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel