Heißer Herbst: Der perfekte Sturm

Stürme sind nicht perfekt - allenfalls respekteinflössend. Manchmal kommt man in sein Innerstes, das Auge des Orkans. Da sitzt dann Putin und genießt die Ruhe im Sturm. Meist aber sind Stürme ungemütlich. Und äußerst bedrohlich - wie in der aktuellen Politik.

Not

Wir wissen es ja - wir leben in der Krise. Nicht mehr der da oder schon der nächsten, sondern in der einen Dauerschleifenendloskrise, aus der wir gefühlt nimmermehr heraus finden (es sei denn, die Ukraine kapituliert und wir sind wieder gut mit dem Zaren). Dabei wollen wir nicht spaßen, die Not ist echt und ernst. Ob es schon für einen Sturm reicht, gar den perfekten?