Demokratiedämmerung Das Populismusparadox

Wer hat uns den Populismus eingebrockt? Das Volk oder wir allein? Dank Corona zeigen Populisten einmal mehr, was sie können, außer die Gesellschaft zu spalten, gegen Justiz und Demokratie zu hetzen, das beleidigte Ego zu pflegen.

Nicht jeder Populist ist auch gleich Antidemokrat. Freunde des Volkes wollen sie eh alle sein. Vielleicht sind sie nur Ausdruck des Hungers nach mehr Demokratie - vielleicht aber auch gerade nicht. Was ist hier Krankheit und was Symptom? Es ist wahrlich paradox.

Populismus

Philip Manows Texte tauchen regelmäßig in dieser Sendung auf. Sein jüngster Essay erscheint mitten in der Coronakrise - erst einmal als eBook, jetzt auch als Taschenbuch in der edition suhrkamp. "(Ent-) Demokratisierung der Demokratie" - der Titel klingt nicht eben einfach, doch ist es schlicht die schärfste Analyse eines Phänomens, das bald jede westliche Demokratie bedrängt. Von innen heraus.

Paradox

Laut Manow müssen wir uns der eher paradoxen Erkenntnis stellen, dass Populisten als Retter wie als Verderber des Demokratischen gesehen werden können - legen sie doch den Finger in Wunden, die wir liebend gerne übersehen würden. Regen sie uns doch an, die unbestreibtaren Defizite des so erfolgreichen "Systems" zu erkennen. Und etwas zu tun.

Phantastisch

Als alte Freunde der repräsentativen Demokratie sind wir skeptisch, wenn wieder ein Populist populär um die Ecke kommt. Nehmen lieber an, dass wir seinen Verlockungen widerstehen und den Rechtsstaat auch so verteidigen werden - mit oder gegen die "Volk-Isten", die der Bevölkerung mitunter weniger dienen als sich ihrer zu bedienen. Capito?

Jazz & Politik, Samstag, 30.05.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 (Ent-) Demokratisierung der Demokratie - ein Essay von Philip Manow (Sprecher: Axel Wostry)

Ich vertrete mich am besten selbst - oder: Das kluge Dilemma der Repräsentation (Christian Schüle)

Mitbestimmen! Wir haben nicht zu viel, sondern zu wenig politische Teilhalbe (Julia Fritzsche)

Das Glück liegt in der Zukunft. Wie wir uns die Demokratie von den Populisten zurückholen (Tobias Krone)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel