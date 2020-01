Krieg und Frieden Das tödliche Auge

Der oder die PilotIn einer Drohne sitzt in der Wüste Nevadas. Oder in der Westpfalz, in der US-Air Base Ramstein - heißt es. Nichts Genaues weiß und sieht man nicht. Die Fracht unbemannter Flugzeuge entlädt sich wie aus dem Nichts, unheimlich tödlich.

Video

Unvorstellbar scheint uns heute der Krieg von einst - Schlachten, die sicht- und fühlbar blutig waren, Kampf Mann gegen Mann, dem Feind immer hautnah. Später wurden Material und Maschinen entfesselt, nicht minder tödlich. Heute lassen die Mächtigen Drohnen aufsteigen um zu sehen, zu lenken - und zu töten.

Distanz

Aus der Entfernung beobachten wir längst - fühlen wir mit, erregen wir uns, hassen und töten oder lassen wir töten. Raketen, von Drohnen abgefeuert, deren PilotInnen irgendwo in weiter Ferne sitzen. Alles via Bildschirm und Joystickgelenkt, von mächtigen Männern in Weißen Häusern ferngesteuert. Nicht minder verheerend.

Tod

Er ist ein Meister aus Menschenhand - die immer öfter kein Schwert mehr hält, keine Axt, kein Messer, kein Gewehr, sondern die smarte Steuerung einer Drohne. Bald werden uns Roboter das Töten abnehmen, auf dass wir uns weiter humanistisch geben können. Und wie immer schon die Drecksarbeit andern überlassen. Der Tod ist und bleibt ein Skandal, immer!



Jazz & Politik, Samstag, 11.01.2020, 17:05 Uhr, Bayern2

Eine kurze Geschichte des bewaffneten Auges (Rainer Volk)

Drohnen sind erst der Anfang. Zur Un-Ethik von Kampfrobotern (Ulrich Trebbin)

Ein Blickwechsel, eine Irritation: Luise Meiers "Drohnenversteher" (Sprecherin: Constanze Fennel)Das fliegende Auge. In Hollywood hat die Zukunft längst begonnen (Moritz Holfelder)

Es fühlt sich echt an, wie im Film. Über den Mann hinter dem Auslöser (Alec Baldwin / Spr.: Axel Wostry)

Die unbewaffnete Liebesdrohne. Ein Tagtraum (Matthias Nöllke)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel