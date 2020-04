Vom Elend des Vergleichens Das Maß der Dinge

Nur Zyniker wägen Menschen- gegen Wirtschaftsleben. Nur Egomanen schielen jetzt noch auf die Quote und wollen einen guten Job gemacht haben. Diese Krise fordert tasächlich alle heraus, im Denken und Empfinden, im Dulden und Bedenken. Zeit auch Maß zu halten.

Unheimlich

Es ist wirklich nicht verwunderlich, dass alle miteinander aus dem Tritt geraten - einige sind panisch, andere noch immer leichtsinnig, nicht alle finden den richtigen Ton. Zu viele ergreifen selbst diese Gelegenheit um Geschäfte zu machen, sehr viele opfern sich auf, im besten Sinne des Gemeinwohls. Jeder ist vom Virus gefordert, wieder ein Maß zu finden.

Unvergleichlich

So etwas Ähnliches hat die Menschheit zwar wohl schon mal erlebt - doch die Erinnerung ist längst verloren. Die Pest? Die spanische Grippe? Generationen her. Ist es so schlimm wie im Krieg? Schlimmer, meinen manche jetzt. Doch wie sollen wir vergleichen, wenn mit einem Mal alle Bezugsgrößen verloren gehen und wir alles neu vermessen müssen?

Ungerecht

Dem Virus ist absolut gleichgültig, wen es befällt. Es will leben und das heißt sich weiter verbreiten. Was müssen, können, sollen wir dagegen tun? Die Wirtschaft ruinieren? Leider ja. Grundrechte einschränken? Ja. Alle noch transparenter machen? Wahrscheinlich ja. Immer so weitermachen bis Sankt Nimmerlein? Nein.

Jazz & Politik, Samstag, 4.4.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Rückkehr des Verdrängten. Der Tod als Maß alles Irdischen (Matthias Morgenroth)

Unvergleichlich? Das Schlimmste kommt immer erst noch: JETZT (Hilde Stadler)

Ungerechtigkeiten. Die einen retten das System, andere setzen die Segel (Julia Fritzsche)

Schuld und Sühne - und Seife. Thomas Hobbes hatte doch Recht (Friederike Weede)

deWenn dem Rechtsstaat alles eins sein soll. Freiheit ist doch ziemlich relativ (Wolfram Schrag)

Geduld? Wann wenn nicht jetzt wollen wir vom DANACH reden... (Tobias Krone)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel