Was gesagt werden kann Das Gewicht der Worte

Niemand hat die Absicht böse Taten herbeizureden. Worte sind angeblich unschuldig - sie können kaum dafür, wenn jemand sie in übler Absicht in den Mund nimmt. Sagen jetzt alle, Volksvertreter und -verhetzer, Unschuldslämmer.

Worte wiegen mitunter schwer - vollgesogen von Erinnerung, Hass, Wut. Niemand führt Übles im Schilde, wenn er von Volksverrat spricht und andere zum Teufel wünscht. Oder doch? Warum greifen manche zu bösen Worten und verdrehen die Wahrheit - und andere nicht?

Friedensquelle

Ist es verwunderlich, dass mancher von Frieden spricht, wenn er Krieg führen will? Er will gut und schön und edel dastehen, selbst wenn in seinem Namen Hundertausende in die Flucht getrieben werden und Menschen sterben, die nichts getan, nicht mal was gesagt haben. Björn Höcke will ja auch keine Geschichtsrevision, wenn er von einer 180-Grad-Wende spricht. Nein, er will nur eine radikale Wende. Sagt er ja.

Geheimsprache

Propaganda und Lüge sind einander eng verwandt, lenken doch beide von der Wirklichkeit ab, die allzu oft gar zu hässlich ist. Nicht ein Impeachment will Trump fürchten, sondern seinen Gegnern Betrug an den Wählern unterstellen. Nicht alte Nazis rehabilitieren will Gauland, nur ein Jahrhundertverbrechen zum Vogelschiss aufhübschen. Die Worte können nichts dafür, Propagandisten aber schon.

Ins Offene

"Wenn die Wirklichkeit dich überholt...", sangen einst die Fehlfarben. Wenn die Realität all die Worte überholt, die zu ihrer Verschleierung gebraucht wurden, wird alles gut - die Menschen blicken den Dingen wieder auf den Grund, Lügner korrigieren sich selbst, und wir segeln ins Offene, nicht bloß politisch gesehen. Dichtung? Wahrheit!

Jazz & Politik, Samstag, 19.10.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 An der Friedensquelle im Echoraum der Gegenwart - oder: Häh? (Christian Schüle)

Alles Einzeltäter? Zur Verantwortung der AfD (Ingo Lierheimer)

Das Verborgene in der Sprache. Das Geheimnis der Gewalt (Daniel-Pascal Zorn / Sprecher: Axel Wostry)

Ein Nobelpreis für politische Verirrung? Der Fall Peter Handke (Knut Cordsen)

Auf die Haut geschrieben. Die Sprache der Gewalt - im Kino (Moritz Holfelder)

Absurde Sätze wie Ohrfeigen. Die Sprache des Donald Trump (Bérengère Viennot / Sprecherin Katja Schild)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel