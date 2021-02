Sprechen nach der Diskriminierung Das Gewicht der Wörter

Jetzt mal im Ernst - was ist am Z-Schnitzel so falsch? Warum ist das N-Wort verboten? Ist "Oberlehrer" wirklich diskriminierend, und wenn ja warum (wegen "ber"?). Wörter zeigen, wie wir fühlen, was wir denken. Sie leiten uns an.

Von: Lukas Hammerstein