Zurück zum Klimawandel Cool down

Plan

Nein, die AfD hat keinen Plan für die Rettung der Erde - findet sie doch, dass sie gar nicht in Gefahr sei. Machen wir also einfach weiter? Natürlich nicht. Selbst Armin Laschet will was ändern. Nicht alles, aber immerhin. Der Sommer war groß - doch schon kommt der Herbst. Wer jetzt keinen Plan hat, fasst keinen mehr.