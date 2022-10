China Der Drache fliegt?

Tanz

Nach welchen Rhythmen tanzen sie im Reich der Mitte? Alles, was wir aus Peking hören, sind die Selbstbeweihräucherungen des Xi Jinping und das Gekritzel der eifrigen Funktionäre in der großen Halle des Volkes (oder der Halle des großen Volkes?). Überwachung, Gefängnis, Folter, Umerziehung, Lockdown - wer wollte da noch beschwingt sein.

Krieg

Tod

Den Charakter des Pekinger Regimes können wir nur erahnen. Wissen aber sollten wir, was mit den Uiguren geschieht, die zu Millionen eingesperrt, gequält, umerzogen, ja, getötet werden. Gleich neben der neuen Fabrik für schön teure Volkswagen? So etwas hört und liest man. Und was war in Wuhan? Da trat die Seuche auf den Plan. Und hörte Liao Yiwu sein jüngstes Gedicht.