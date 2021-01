Kontinuität und Neubeginn Weiter so

Weiter so, sagen sie jetzt übellaunig. Der kleine Merkel soll die CDU wieder groß machen? Ist sie doch eh, und mit Merz wäre sie noch viel größer. Der größte Elephant im Raum ist eh Corona - geht nicht weg, mutiert und schluckt alles Licht am Ende des Tunnels.

Vertrauen

Die CDU hat sich runderneuert, vor allem digital. Armin Laschet hat um Vertrauen geworben und viel davon gewonnen. Friedrich Merz hat nochmal gezeigt, dass er sich nicht fügen kann und will. Der Allergrößte kann immer nur einer sein, das war bis Dienstag in den USA nicht anders. Vertrauen wir also in die Zukunft und sagen: Weiter so? Nö.