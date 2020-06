Ein Besuch beim Arzt Visionen

Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ein so pragmatischer wie hässlicher Satz. Angeblich von Helmut Schmidt. Wir hatten zuletzt eh viel mit Ärzten zu tun - und eher wenig mit Visionen. Jetzt wird alles anders, nicht nur in Europa!

Das Schöne an Visionen ist ihre Ungreifbarkeit - fern am Horizont, hoch in den Wolken oder Sternen, nichts Genaues weiß man noch nicht. Das Hässliche an ihnen ist, dass sie nicht wahr werden - lange nicht. Packen wir es an, als Generation, werden wir visionär!

Ruinen

Die EU ist sehr langsam nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ruinen Europas erwachsen. Ein paar Leute hatten mächtige Visionen, und die Menge folgte ihnen Schritt für Schritt. Nun musste Ursula von der Leyen eine "Next Generation EU" ausrufen, um den alten Tanker wieder flott zu machen. Äh ... uh? Unken würden jetzt müde rufen - geht zum Arzt, wenn ihr noch träumen könnt.

Hoffnung

Wir besuchen aber keine Sprechstunde - es sei denn beim Hoffnungsträger oder Visionär. Wir wollen gerne hoffen, dass der Corona-Spuk ein Ende hat, der Kriegstreiber im Weißen Haus am eigenen und dem Hass seiner Fans zugrunde geht und unsere Gesellschaft sich noch einmal wandeln möge - zum Besseren natürlich, Gerechten, Schönen. Erhabenen? Das dann doch lieber nicht.

Renaissance

Die Kommissionspräsidentin ist nicht zu beneiden: Soll den europäischen Gedanken - Friede, Solidarität, Gerechtigkeit - hochleben lassen, während die Schranken herunten sind und Schengen ein alter Witz ist, der nicht mehr zündet. Und doch versucht sie, versuchen wir alle eben dies: Dem alten visionären Gedanken von einer anderen Welt, die wir selber tragen, Leben einzuhauchen. Eine zweite Renaissance!?

Jazz & Politik, Samstag, 06.06.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Auferstehen aus Ruinen. Äh, Uh... die nächste Generation (Hilde Stadler)

Ein großes, schönes warmes Wir. Alle zusammen gegen Corona (Marlene Fercher)

In historischer Zeit - JETZT. Ein arg visionär strapazierter Begriff (Rainer Volk)

Die Gesellschaft der Einsamkeit und die kommende Morgenröte (R. Glucksmann, Sprecher: Axel Wostry)

Nach Corona wird alles anders sein - außer uns selbst (Sky Nonhoff)

I as President will not allow. Der größte Kapitän aller Zeiten? Humor als Vision (Dave Eggers, Sprecher XX)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel