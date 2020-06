Das Virus des Rassismus Europas Erbe

Wir blicken "über den großen Teich" und erschrecken. So viel Gewalt, so wenig Mitgefühl des Präsidenten. Aber schauen wir vor die eigene Haustür - Rassismus, Chauvinismus, Antisemitismus - erstarken auch hierzulande. Auch wir sollten einmal auf die Knie gehen.

Europa

Wir in Europa haben eine gewaltige Mitschuld am Rassismus in den USA - haben doch einst europäische Sklavenhändler Menschen aus Afrika nach Übersee verschleppt. Wenn jetzt in Minneapolis und Washington die Straßen brennen, dann nicht nur, weil die Vereinigten Staaten von Leuten gelenkt werden, die den Rassismus weniger ernst nehmen als befeuern. Und das geht schon auch uns an.

Amerika

Man braucht nicht mal mit nacktem Finger auf Trump zu zeigen oder einen seiner Fans, einen "White Supremacist" - überall in Europa, auch in Deutschland, treten Rassisten offen auf, die aus "tausend Jahren" böser Geschichte nichts gelernt haben. Auch hierzulande werden nicht-weiße Menschen von der Polizei über-kontrolliert, werden "Fremde" ausgegrenzt, angegriffen, umgebracht.

Zukunft

Wir könnten jetzt James Baldwin lesen. Sollte man eh tun, wieder und wieder. Oder Toni Morrison. Oder Ibram Kendi. Oder Ta-Nehisi Coates. Die Reden Barack Obamas lann man nachhören. Die Worte Martin Luther Kings. So wie Felwine Sarr ein Afrotopia erträumt, lesen wir uns eine Zukunft herbei, in der alle Menschen gleich sind und jeder und jede es genau so will.

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel