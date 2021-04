Befreiung aus dem Inter-Netz Nicht Ich

In Zeiten von Instragram und Facebook, von Twitter-Ego-Shootern und manisch depressiven Selbstdarstellern - nein, wir meinen nicht Laschet & Söder - gerät das "Ich" in Verruf: Wem wäre noch zu trauen, was wäre nicht überinszeniert? Wie kommen wir da wieder raus?

Ich

Andy Warhol meinte noch, einem und einer jeden öffneten sich 15 Minuten Ruhm im Leben. Weil es immer schon darauf ankam, dass man etwas aus sich macht und sein Licht nicht untern Scheffel stellt. Heute macht jeder furchtbar viel aus sich, zumal es nicht immer auch der Wirklichkeit entsprechen muss. Ein geiles Profil ist schnell mal angelegt.

Und ich

Im Handumdrehen verwandeln sich graue Mäuse in tolle KerlInnen und traumhafte Egos. Das Netz erlaubt es uns nicht nur - es schreit danach. Wozu sonst wären wir tagaus nachtein in den Untiefen unserer Smartphones unterwegs? Erst dort stoßen wir auf wahre Freunde, echte Abenteuer und das Drama der Liebe. In Analogistan gab es so was nie.

Überich

Jia Tolentino, als moderne Heldin dialektischen Empfindens, wurde in den Medien groß - um eben diese Medien scharf zu kritisieren, von innen heraus, mit viel Sachverstand. Dass sie damit zugleich zur harten Kapitalismuskritikerin wird, versteht sich von selbst. Bei so viel Werbung, die wir alle für uns machen - für nichts. Zeit auch mal "Nicht Ich" zu sagen - "Not I", wie ein Text des großen Samuel Beckett hieß.

Jazz & Politik, Samstag, 24.4.2021, 17:05 Uhr, Bayern2 Abschalten? Sich selbst aus dem Spiegel nehmen! Jia Tolentino und der "Trick Mirror" (Sprecherin: Katja Schild)

Narzisstin im Spiegel. Das Ich lag schon immer im Auge der BetrachterIn. Eine Übertreibung (Joana Ortmann)

Kampf dem Algorithmus! Wie wir uns aus dem Netz befreien, ohne es zu zerschneiden (Tobias Krone)

Den eigenen Marktwert vernichten! Ein Lied vom Ende des Kapitalismus (Julia Fritzsche)