Die Verantwortung der Intellektuellen Autoritarismus

Böse

Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa. In den USA hat es sich gerade schmollend nach Florida zurückgezogen, um die Republikaner im Schwitzkasten zu halten. In Brasilien verbreitet es virale Schrecken und blanken Zynismus. In Ungarn..., ach Europa. Und was ist bei uns? Und in Frankreich? Ist es das Böse, das unsere Liebe will? Aber nein...