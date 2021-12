Macht im Übergang Autorität (erä)

Autorität kann etwas Schönes sein. Autoritär schon weniger. Es kommt wie immer darauf an - vertrauen wir denen, die Macht haben? Strahlen sie etwas aus, das uns beruhigt? Sind wir bereit, ihrer Weis- oder Klugheit zu folgen? Oder wissen wir eh alles besser?

Autorität

Automatisch

Von allein haben Mächtige noch lange nicht die Ausstrahlung, sie wüssten alles besser und könnten nicht anders als gut und richtig zu handeln. Es muss einem zuwachsen, durch eigenes Bemühen. Man kann es eben dadurch auch verlieren - siehe Erdogan in der Türkei. Oder Tausendundein andere. Ich habe die Autorität das so hinzuschreiben - oder maße sie mir an.