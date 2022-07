Antisemitismus Kassel ist überall

Welt

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Wusste schon (nicht Karl Valentin, sondern) Max Ophüls (in der Verfilmung zu "Die verkaufte Braut"). Kunst kann auch aufregen. Was ihre Tugend wäre - Aufklärung, Anregung, Provokation zum Nach- und Weiterdenken -, wurde jetzt Kassel zum Verhängnis. Denn hier wurde tatsächlich provoziert, nicht nur auf einem agitatorischen Wimmelbild wider den Kapitalismus.

Immer wieder geht es in Jazz und Politik um den schier unüberwindlichen Hass auf "die" Juden. Der krasseste und übelste aller Rassismen, der sich gern in Kritik an Kapitalismus und Globalisierung oder am Staat Israel verkleidet, lebt in Klischees munter fort. Und so wird muss es hier immer wieder eine ganze Sendung zur Geisel des Antisemitismus geben.