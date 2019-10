Weibliche Autonomie damals und heute "Wer Wagenitz, der nichts gewinnt" von AnniKa von Trier

Die Sendung ist ab dem 27. Oktober sieben Tage im Stream zu hören.

Die Performance-Künstlerin AnniKa von Trier hat sich als Stipendiatin auf Schloss Wiepersdorf zurückgezogen. Doch es fehlt ihr an Inspiration. Da meldet sich zur Geisterstunde die ehemalige Hausherrin Bettine von Arnim zu Wort. Und - unfassbar! - im weiteren Verlauf gesellen sich auch noch Jenny Marx und die Dadaistin Hannah Höch hinzu.

Alle drei Frauen sind zu ihrer Zeit höchst ungewöhnliche, selbstbestimmte Wege gegangen. Anhand von fiktiven Texten, nah an der biografischen Realität, mit sprach- und lautmalerischen Elementen beginnt ein angeregter Disput über die Frage nach weiblicher Autonomie als Frau und Künstlerin - damals wie heute.

AnniKa von Trier: "Wer Wagenitz, der nichts gewinnt"

Mit Lisa Hrdina, Astrid Meyerfeldt, Valery Tscheplanowa, Inka Löwendorf, Kerstin Reinsch, AnniKa von Trier

Komposition: AnniKa von Trier

Regie: Heike Tauch

RBB 2019

AnniKa von Trier

geboren 1970 in Trier, von 1992 bis 1995 Dramaturgie- und Regieassistentin an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin. Seit Mitte der 1990er Jahre Akkordeonspielerin. Feature-Komponistin, Musikerin und Autorin für Deutschlandradio, Deutschlandfunk, RBB Kultur, MDR Kultur und SWR 2. Autorin von "Tagebuch einer Hospitantin - Volksbühne Berlin 1992/93" (2015, unter ihrem bürgerlichen Namen Annika Krump), das neben der Arbeit an der Volksbühne auch ihre Arbeit als Musikerin beschreibt.