Herbert Kapfer Wahrheit als Übertreibung

"Ja, manche Wahrheiten setzen sich sogar nur noch als Übertreibungen durch" – fast wie eine Erwiderung mutet diese, etliche Jahrzehnte später formulierte Bemerkung in Uwe Dicks Sauwaldprosa an. Dem "Leben als Betrieb" entflohen, trennt ihr Verfasser "längst nicht mehr" zwischen Drinnen und Draußen. Entsprechend "blitzartig" vermag er deshalb die "Fronten des Geschehens" zu wechseln. "Selbstredend regiert der Erzähler! Stoff? Gehört in die Romanufaktur." Auch wenn sich Dick nicht erklärtermaßen auf Carl Einstein bezieht, sondern lieber auf Spuren zu Jean Paul, Alfred Kubin, Karl Kraus, Arno Schmidt, Ezra Pound u.a. verweist, so verweigert auch er – wie Einstein – das "Fraternisieren mit der Leserschaft" und versieht sogleich den Begriff "Leserschaft" mit der Anmerkung: "Eine Verallgemeinerung, die ich nur verwende, um fußnotieren zu können, daß ich das Wort Zielgruppe nicht mehr hören mag." Zuerst einmal schriebe er für sich und für Menschen, die das Gleiche oder zumindest Ähnliches suchten wie er selbst. "Hundert Jahre hin, tausend Jahre her! Es ist so reichlich Annodazumal noch nicht zu Ende geworden; auch in mir, einem Kollektiv von Personen verschiedener Jahrhunderte. Hei, wie sie mitmischen in meinen Tag- und Nachtträumen, in meinen Anschauungen, meinem Denken, in all meinen Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchen, die keinen Einwand abgeben dürfen gegen einen Menschen."