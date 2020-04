H wie Hitchcock: The Master of Suspense Hörspielreihe zum 40. Todestag von Alfred Hitchcock

"H wie Hitchcock" ist der Titel eines Hörspiels, das Sie anlässlich des 40. Todestags von Alfred Hitchcock in unserer gleichnamigen Repertoire-Reihe hören können, neben Adaptionen von Klassikern wie "Rebecca" und "Die Vögel" sowie der einzigen Hörspielarbeit des geheimnisvollen 'Masters of Suspense': "The Alfred Hitchcock Show".