Hörspieldrama nach einer wahren Begebenheit „Freinacht“ von Thomas Lang

Bei der Geburtstagsfeier der 16-jährigen Elle auf dem stillgelegten Bahngelände einer Kleinstadt stößt ihre Clique auf die Leiche eines erfrorenen Mannes. Die Situation eskaliert, aus einem Witz wird eine Tat, die Jugendlichen prügeln auf den Toten ein, machen Fotos und Filme. Diese Nacht ändert ihr Leben schlagartig. Vor allem für Elle stellen sich Fragen. Wer war der Mann? Wie konnte es so weit kommen? Als die Tat auffliegt und ein medialer Sturm folgt, ist in Elles Gedankenwelt der Tote bereits zum ständigen Begleiter geworden, mit dem sie stille Zwiesprache hält. Nach einer wahren Begebenheit entwickelte Thomas Lang ein Hörspiel über Ziellosigkeit und Verantwortung, Schuld und Sühne. Freinacht ist ein dunkles Gesellschaftsspiel. Es zeigt die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen, wie das Erwachsenwerden zur existenziellen Herausforderung wird – aber auch, dass die Wahl besteht, eine falsche Entscheidung nicht das weitere Leben bestimmen zu lassen. Thomas Lang, geb. 1967, lebt in München. Autor mehrerer Romane u.a. Than (2002, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Staatsförderungspreis und dem Marburger Literaturpreis). Ingeborg-Bachmann-Preis 2005 für einen Auszug aus dem Roman Am Seil, der auch für den Preis der Leipziger Buchmesse 2006 nominiert war. Zuletzt erschienen die Romane Immer nach Hause über den jungen Hermann Hesse (2016) sowie Freinacht (2019).