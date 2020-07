Ermittlungen im Knabeninternat "Silentium!" von Wolf Haas

Privatdetektiv Brenner ermittelt diesmal im Knabeninternat: Er widmet sich den kriminellen Vorkommnissen im katholischen Marianum in Salzburg. Was ist dran an den Gerüchten um einen Bischofskandidaten, der sich an seinen Schülern vergangen haben soll? Der Fund eine abgehackte Hand in einem Kicker beendet das große Schweigen im Kloster. Bald schon führen die Ermittlungen auch hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele.