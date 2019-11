Alexander Kluge: Die Pranke der Natur (und wir Menschen)

Kurze Zeit, bevor das Erdbeben die Nordinsel von Japan um 4 Meter versetzte, der Glockenschlag war bis in die Schweizer Berge zu messen, hatte eine Forschergruppe an der Universität Sendai, die in der gleichen Präfektur wie das AKW Fukushima liegt, festgestellt, dass 1000 Jahre zuvor, nämlich im Jahre 869 n. Chr., bereits ein ähnlich schweres Beben, gefolgt von einem Tsunami stattgefunden hat und das – nach ihren Messungen – alle 1000 Jahre sich ein solches Unglück wiederholt; jetzt seien bereits mehr als 1000 Jahre ins Land gegangen und sie müssten vor dem Großen Beben warnen. Wenige Wochen später erschütterten die Ereignisse in Japan die Welt. Wir Menschen sind auf diesen langen Atem der Natur und auch auf solche plötzliche Gewalt nicht vorbereitet. Es gibt aber menschliche Gemeinwesen und Menschen, die auf die Pranke der Natur achten und auf sie zu antworten wissen. So haben die Holländer ihr Land durch Dämme gegen die mordlustige Nordsee erfolgreich geschützt (so wie sie sich gegen den mörderischen Herzog von Alba verteidigten). Und so sind wir in der Lage, die Zeichen von Fukushima und auch von Tschernobyl wenigstens nachträglich zu lesen.

"Hörspiel als Reflexion aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und Diskussionen, das gelingt vorbildhaft in Karl Bruckmaiers Bearbeitung von Texten Alexander Kluges in dem Stück 'Die Pranke der Natur (und wir Menschen)/ Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl', das der Bayerische Rundfunk in zwei jeweils rund einstündigen Teilen ausstrahlte. Das Hörspiel beeindruckt durch seinen Formenreichtum - da hören wir die musikalische Performance von Gustav, die ironisch Mutationen beschwört oder im Hawaii-Stil 'ein mächtiges Beben' besingt, das nicht verhindert, dass sich auch danach alles regt und bewegt wie zuvor. Der Tsunami und die Atomkatastrophe von Japan finden sich im Gang der Erd- und Menschheitsgeschichte wieder, denn kurz vor dem Desaster von Fukushima haben japanische Forscher herausgefunden, dass tausend Jahre zuvor eine ähnliche Welle für Verheerungen gesorgt haben muss: Diese Informationen löst das Hörspiel in einer Vielzahl von Sprechertexten und Dialogszenen auf. Und schließlich ist da noch der unnachahmliche Alexander Kluge selbst, der vom Glockenschlag der atomaren Explosionen spricht und von deren kosmischer Bedeutung; Kluge, ein Technologiekritiker auf der Höhe der Zeit, ein wacher Kommentator und origineller Historiograph, der in Karl Bruckmaier einmal mehr einen Kollaborateur gefunden hat, der seinen Gedanken Stimme und Töne verleiht." Jurybegründung zum Hörspiel des Monats November 2011

Alexander Kluge: Die Pranke der Natur (und wir Menschen) Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl

2 Teile



Mit Kathrin von Steinburg, Hannelore Hoger, Katja Bürkle, Jochen Striebeck, Gabriel Raab, Nico Holonics, Helmut Stange, Alexander Kluge, Edgar Reitz, Alexandra Kluge, Helge Schneider



Musik: Gustav, Ikue Mori, Alva Noto

Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmaier

BR 2011

Alexander Kluge, geb. 1932 in Halberstadt. Jurist, Autor, Filmemacher. 1962 Mitverfasser des Oberhausener Manifests, Mitbegründer des Ulmer Instituts für Filmgestaltung, Vertreter des Neuen Deutschen Films. Bis Mitte der 80er Jahre 14 abendfüllende Spielfilme, vier Bände mit Geschichten, philosophisch-soziologische Fortsetzung der Kritischen Theorie mit Oskar Negt. Seit 1988 Etablierung von Kulturfenstern im Privatfernsehen, ca. 1500 Stunden Sendezeit mit Gesprächen, Musikmagazinen, Bildern ohne Worte in neuen TV-Formaten wie Facts & Fakes. Filme u.a. Abschied von Gestern (1966, Silberner Löwe), Artisten in der Zirkuskuppel – ratlos (1968, Goldener Löwe), Der starke Ferdinand (1975/76), Die Macht der Gefühle (1983). Vermischte Nachrichten (1986). Literarische Werke u.a. Die Wächter des Sarkophags – 10 Jahre Tschernobyl (1996), Die Lücke, die der Teufel lässt (2003), Tür an Tür mit einem anderen Leben (2006), Das Labyrinth der zärtlichen Macht. 166 Liebesgeschichten (2009), Das Bohren harter Bretter. 133 politische Geschichten (2011). BR-Hörspiele Eigentum am Lebenslauf – Das Gesamte im Werk des Alexander Kluge (mit Andreas Ammer/Console), Chronik der Gefühle (BR 2009, Deutscher Hörbuchpreis 2009).