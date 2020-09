Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven „Roll Over Beethoven“ - Eine Hörspiel-Sitcom aus dem alten Wien von Johannes Mayr und Ulrich Bassenge

Christoph Maria Herbst als Ludwig van Beethoven: Als der deutsche Demokrat nach Wien zieht, gerät er umgehend in Konflikt mit dem österreichischen Kaisertum und das Star-Dasein ist auch kein leichtes: Als erster freischaffender Künstler der Geschichte hat er seine liebe Not mit Mäzenen, Socializing und dem Ansturm vorwiegend männlicher Groupies. Dabei will der arme Mann doch nur seine Ruhe.

Eine Hörspiel-Sitcom aus dem alten Wien von Johannes Mayr und Ulrich Bassenge mit Christoph Maria Herbst als Ludwig van Beethoven.

Als erster freischaffender Künstler der Geschichte hat Beethoven seine liebe Not mit adligen Mäzenen, lästigen gesellschaftlichen Verpflichtungen und dem Ansturm vorwiegend männlicher Groupies. Ein wiederkehrender Störfaktor ist ein hartnäckiger Schweizer Dilettant auf der Suche nach einem Kompositionslehrer. Und so gestaltet es sich für den skrupulösen Tonsetzer äußerst schwierig, eine vernünftige Note zu Papier zu bringen, während er vom Trubel der multinationalen Kaiserstadt überrollt wird. Nur sein Willen, etwas Bleibendes zu schaffen, seine Liebe zur Welt und sein Freiheitsdrang retten Ludwig den Tag. Dabei wäre es so einfach: alles, was der arme Mann will, ist seine Ruhe.

Mit: Christoph Maria Herbst (Ludwig van Beethoven), Sandra Kreisler (Erzählerin), Jürg Kienberger (Schnyder), Anikó Donáth (Frau Schnaps), Barbara Falter (Kaspar), Stefan Merki (Goethe, Vermieter), Helmut Berger (Rainer, Polizist), Gottfried Breitfuss (Schuppanzigh, Kaiser Franz), Martin Ostermeier (Grillparzer), Mona Petri (Marie Bigot), Barbara Horvath (Nanette) und Raphael Clamer (Rossini, Bigot).

Technik: Helge Schwarz und Basil Kneubühler

Komposition: Ulrich Bassenge

Klavier: Christian Ludwig Mayer

Regie: Johannes Mayr und Ulrich Bassenge

Produktion: SRF/BR 2020