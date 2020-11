Neapolitanische Saga „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante

Das figurenreiche und vielstimmige Hörspiel nach dem Weltbestseller von Elena Ferrante erzählt die Geschichte der lebenslangen Freundschaft zwischen Elena Greco, genannt Lenù und Raffaella Cerullo, genannt Lila. Der Rione, das Armeleuteviertel Neapels, in dem die beiden aufwachsen, bildet dabei einen konstanten Bezugspunkt. Von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart wird die Entwicklung der beiden so verschiedenen Frauen beschrieben, die aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Begabungen aus dem sozialen Gefüge des Rione herausstechen und doch in ihm verhaftet bleiben. Während es der eher ängstlichen und fleissigen Elena gelingt, sich zumindest äusserlich aus dem Rione heraus zu lernen, zu arbeiten und zu schreiben, wird die phantasiebegabte und furchtlose Lila ihn zeitlebens nicht verlassen. Leichthändig spannt Ferrante einen Bogen über die europäische Geschichte der Nachkriegszeit mit ihren vielfältigen Brüchen und politischen Herausforderungen. Das Thema Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern und den sozialen Schichten, der Einfluss der Camorra in Neapel, die Aufarbeitung der Traumata faschistischer Diktaturen in Europa, die Zeit der Studentenbewegung in den 1960er Jahren, all dies bildet den Hintergrund der beiden miteinander verwobenen Einzelschicksale von Elena Greco und Lila Cerullo.

Zur Entstehung des Hörspiels: Bei internationalen Stoffen die Rechte für Hörspielproduktionen zu bekommen, kann schwierig sein. Besonders spannend war es im Fall von Ferrante, die als strenge, kompromisslose Verhandlungspartnerin gilt:

"Auf die erste Anfrage bekam ich vom Verlag nur die wenig ermutigenden Worte zurück, ich möge ein Konzept schicken, mir aber nicht zu viel Arbeit machen, es sei sehr ungewiss, dass die Autorin einer Bearbeitung zustimmen würde. Anfragen aus anderen Ländern wären abschlägig behandelt worden. Da die anonyme Autorin Ferrante als Gegenüber wenig greifbar ist, kam es mir ein bisschen so vor, einem Blind Date zu schreiben – wie ich mir die Adaption des Stoffes, die Aufteilung der Stimmen, die Auflösung der Szenen vorstelle und in welchem Programm-Kontext 'Meine geniale Freundin' aufgehoben wäre. Welcher von den vielen Punkten Frau Ferrante dann letztendlich überzeugt hat, weiß ich nicht, aber einige Wochen nach Abschicken des Konzepts kam eine freudig überraschte Nachricht vom Verlag, dass sie einer Bearbeitung der kompletten Neapolitanischen Saga fürs Radioprogramm und Online zustimmt." BR-Hörspiel-Chefdramaturgin Katarina Agathos

Die Autorin: Mit dem Erscheinen ihres Debütromans „Lästige Liebe“ 1992 hatte sich Ferrante für die Anonymität entschieden. Obwohl mehrere Quellen inzwischen beanspruchen, die Autorin hinter dem Pseudonym zu kennen, haben Ferrantes Verleger in Italien ihre Identität nie bestätigt. Ihre „Neapolitanische Saga“ umfasst „Meine geniale Freundin“, „Die Geschichte eines neuen Namens“, „Die Geschichte der getrennten Wege“ sowie „Die Geschichte des verlorenen Kindes“. Für den vierten und letzten Band der Reihe stand sie auf der Shortlist für den Man Booker International Prize. Die vierteilige Romanserie war sowohl in den USA also auch in weiten Teilen Europas ein Bestseller. Hörspiel nach Elena Ferrante

Aus dem Italienischen von Karin Krieger

Besetzung: Andrea Fenzl

Komposition: Ulrike Haage

Ton und Technik: Marcus Huber / Fabian Zweck

Produktionsassistenz: Stefanie Ramb

Bearbeitung und Regie: Martin Heindel

Dramaturgie und Redaktion: Katarina Agathos

BR 2020, Ursendung

Die Figuren und ihre Darsteller

Familie Greco Elena Greco jung Ann-Sophie Ruhbaum Elena Greco mittel Rosalie Thomass Elena Greco älter Christiane Roßbach Mutter Greco Annette Paulmann Vater Greco Stefan Wilkening

Familie Cerullo Raffaella ‚Lila‘ Cerullo jung Helena Schrei Raffaella ‚Lila’ Cerullo mittel Enea Boschen Rino Cerullo, Lilas älterer Bruder Roland Schreglmann Rino Cerullo (40) Ferdinand Dörfler Fernando Cerullo, Lilas Vater, Schuhmacher Michele Cuciuffo

Familie Cappuccio Melina Cappuccio, Witwe Rahel Comtesse Ada Cappuccio, Antonios jüngere Schwester, Pasquales Verlobte Luise Zehner Antonio Cappuccio, Melinas Sohn, Automechaniker, Elenas erster Freund Camill Jammal Nunzia Cerullo, Lilas Mutter, Hausfrau Hanna Scheibe

Familie Sarratore Donato Sarratore, Zugschaffner, Dichter Florian Fischer Nino Sarratore, Donatos Sohn, Jugendschwarm Elenas Anselm Müllerschön Nino Sarratore jung Finjo Gollner

Familie Carracci Don Achille Carracci, Schwarzhändler Wolfgang M. Bauer Mutter Carracci Sandra Schwittau Stefano Carracci, betreibt die Salumeria Timocin Ziegler Alfonso Carracci, Stefanos jüngerer Bruder Valentin Mirow Pinuccia Carracci, Stefanos jüngere Schwester, Rinos Verlobte Pola O’Mara

Familie Peluso Carmela Peluso, Schulkameradin von Elena und Lila Annika Schiegg Pasquale Peluso, Carmelas älterer Bruder, Maurer Florian von Manteuffel

Familie Solara, Barbesitzer Marcello Solara, Sohn des Padrone Shenja Lacher Gigliola Spagnuola, Elenas Schulkameradin, arbeitet in Solara-Bar Julia Riedler