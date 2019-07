Eine Verzweiflung an der Welt "Lenz" von Georg Büchner als Hörspiel

Hörspiel Pool Download zum Audio "Lenz" von Georg Büchner als Hörspiel []

"Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen." aus Georg Büchner: Lenz

So beginnt Georg Büchner die Erzählung Lenz, die 1836 unter anderem auf der Grundlage von Oberlins Bericht entsteht. Schon dieser Anfang, in dem sich die Psyche der Titelfigur unmittelbar in den Naturbeschreibungen spiegelt, zeigt an: Lenz ist hier mehr als ein Krankheitsfall. Er wird zur literarischen, d.h. exemplarischen Figur. Sein Innenleben wird bestimmende Kraft der Erzählung. Sein Schwanken zwischen emotionalem Aufruhr und innerer Taubheit, seine Wechsel zwischen überbordender Euphorie und äußerster Hilflosigkeit sind Ausdruck eines Gefühls existenzieller Ohnmacht und Heimatlosigkeit. Zwar gibt es bei Büchner durchaus Hinweise auf konkrete biografische Erfahrungen, die Jakob Michael Reinhold Lenz in die psychische Instabilität treiben. Die Ansprüche des Vaters etwa, denen Lenz, seinen eigenen Bedürfnissen als Dichter folgend, nicht gerecht wird. Schuldgefühle aufgrund unglücklicher Liebesbeziehungen. Religiöse Zweifel. Doch in Lenz geht es nicht um ein biographisches Porträt oder um psychologische Diagnose. Es geht um die sprachliche Anverwandlung eines Lebensgefühls, um die Auslieferung an eine Verzweiflung an der Welt, der kaum etwas entgegenzusetzen ist. Auch wenn Lenz dies in der Erzählung immer wieder versucht: als er mit einer Kirchenpredigt zurück zu Gott und in die Dorfgemeinschaft finden will. Als er im Gespräch mit einem Freund die eigene künstlerische Programmatik verteidigt. Oder als er ganz im Wahn um die Wiedererweckung eines gestorbenen Mädchens kämpft. Am Ende aber scheitert er: „die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuren Riß, er hatte keinen Haß, keine Liebe, keine Hoffnung, eine schreckliche Leere, und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte Nichts.“ Georg Büchner, der als politisch Verfolgter und resigniert über die Möglichkeiten politischer Veränderung die Emotionslagen seines Protagonisten sehr genau kannte, hat mit Lenz ein Fragment hinterlassen, das heute nichts an Wirkung und Identifikationspotential verloren hat.

Georg Büchner: Lenz Mit Rainer Bock, Anna Drexler, Marek Harloff, Steven Scharf, Anton Winstel

Regie: Ulrich Lampen

BR 2017

Georg Büchner (1813–37), Dramatiker. Studium der Medizin, Geschichte und Philosophie. In Gießen Anschluss an die radikale Freiheitsbewegung und 1834 Gründung der „Gesellschaft für Menschenrechte“. 1835 Flucht wegen der politischen Flugschrift Der Hessische Landbote. Werke Dantons Tod (1835), Leonce und Lena (1836), Woyzeck (1836, unvollendet), Lenz (1836, unvollendet). Weitere BR-Hörspieladaptionen u.a. Dantons Tod (1948), Woyzeck (1966).