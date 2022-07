Sound Talks Sound Art im Gespräch

Der Sonic Urbanism befruchtet Architektur und Stadtplanung oder postkoloniale Theorien erproben ein neues Zuhören. Nicht zuletzt forscht eine junge Generation von Künstlerinnen und Künstlern an den Resonanzen einer Zukunft zwischen Akustik und Ästhetik. Unsere Soundtalks geben ihr Zeit, Raum und Farbe.

Sound Talks zu Spatial Jitter #4: Mouse On Mars über ihr Hörspiel Spatial Jitter

Die Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses aktiviert den Raum. Er ist Instrument wie Co-Komponist. Im Studiogespräch gewährt das Musiker- und Künstler-Duo mouse on mars Einblick in die Verwandlung der Ausstellung in das gleichnamige binaurale Hörspiel.