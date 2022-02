Theodor W. Adorno: Traumprotokolle

"Unsere Träume sind nicht nur als ‚unsere‘ untereinander verbunden, sondern bilden auch ein Kontinuum, gehören einer einheitlichen Welt an, so etwa wie alle Erzählungen von Kafka in ‚Demselben‘ spielen."

Theodor W. Adorno (1903–69), Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker, Komponist. Mit Max Horkheimer Hauptvertreter der der Frankfurter Schule. Kindheit in Frankfurt a. M., 1921–23 Studium der Philosophie, Soziologie, Psychologie und Musikwissenschaft in Frankfurt. 1924 Promotion über Die Transzendenz des Dinglichen und Noematischen in Husserls Phänomenologie. 1925/26 Studium der Musiktheorie und Kompositionslehre bei Alban Berg und Arnold Schönberg in Wien. 1929–30 Redakteur der Kulturzeitschrift Anbruch. 1931 Habilitation und Privatdozent an der Universität in Frankfurt. 1933 Lehrverbot. 1938 Emigration in die USA und Mitarbeiter des Institut für Sozialforschung. 1947 mit Max Horkheimer Veröffentlichung der Dialektik der Aufklärung. 1949 Rückkehr nach Frankfurt und außerplanmäßige Professur für Sozialphilosophie sowie Leitung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. 1956–69 Ordinarius für Soziologie und Philosophie der Universität Frankfurt.

Werke u.a. Dialektik der Aufklärung (mit Max Horkheimer, 1947), Philosophie der neuen Musik (1949), Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951), Einführung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen(1962), Negative Dialektik (1966). Posthum veröffentlicht u.a. Ästhetische Theorie (1979), Probleme der Moralphilosophie 1963 (1996), Vorlesungen über negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66 (2003), Traumprotokolle (2005).