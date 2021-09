Uwe Dick Vita

Uwe Dick, geb. 1942 in Schongau am Lech. Autor von Lyrik und Prosa, Sprachmusiker und Rezitator. Bereits Gedichte des 10 Jährigen werden in Zeitungen abgedruckt. Kindheit in verschiedenen Internaten. Nach unregelmäßigen Schulbesuchen, ab 1961 diverse Jobs, z.B. Arbeit in einer Kupferschmiede, einer Zahnfabrik und in Gasthöfen. Zeitungs-Volontariat in Rosenheim, Arbeit als Redakteur bei Tageszeitungen in Rosenheim und München. 1969 Aufgabe der Redakteursstelle und Entscheidung für ein Leben als freier Autor und "Überlebenskünstler". Zahlreiche Reisen – zu Fuß und auf dem Fahrrad – u.a. durch den Balkan, nach Sizilien, Dänemark, Wales, Schottland, Venedig. Veröffentlichungen im Eigenverlag. 1972 Förderpreis des Freistaates Bayern sowie der Stadt Rosenheim für Tag und Tod. 1976 erste Veröffentlichung der Sauwaldprosa, 1978 Neuauflage mit weiteren Texten und Konzeption des Werkes als work in progress. 1979 Umzug an die Wasserburger Inn-Schleife, Veröffentlichung von Der ÖD, das Bio-Drama eines Amok denkenden Monsters als Buch und Langspielplatte sowie einer dritten Weiterschrift der Sauwaldprosa. 1983 nach zahlreichen Aufführungen von Der ÖD Abschluss der Aufführungsserie und Rückzug in ein Blockhaus am Salamanderberg über dem Inntal, wo er autark von "Satz- und Gartenbau" lebt. 1985 Veröffentlichung und zahlreiche Rezitationen von Monolog eines Radfahrers, Überlebensprosa. 1986 Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt. 1987 Tukan-Preis der Stadt München für das Gesamtwerk. 1988/89 Rezitation und Interpretation der Sauwaldprosa mit dem Budapester Kontrabass-Virtuosen Aladár Pege unter dem Titel Jazz und Sauwaldprosa in Deutschland und Österreich. 1992 erneut Tukan-Preis der Stadt München für Pochwasser – Eine Biographie ohne Ich. 1993 Renovierung und Übersiedelung in ein Haus nördlich von Passau, weiterhin zahlreiche Auftritte und Rezitals. 2001 erscheint eine vierte erweiterte Auflage der Sauwaldprosa im Residenz-Verlag, Salzburg. 2007 Jean-Paul-Preis. 2008 Nachdruck der Sauwaldprosa von 2001 im Residenz-Verlag, Salzburg.