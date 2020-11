Videotalks über Kunst und Klickzahlen Hörspiel im digitalen Audio-Boom

Das Hörspiel ist so beliebt wie nie zuvor. Die einzige Kunstform, die das Radio hervorgebracht hat, erreicht sein Publikum dabei immer stärker als ‚Audio-On-Demand‘. Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Hörspiele seit knapp 100 Jahren in großer Formenvielfalt als festen Bestandteil seines Programmauftrags realisiert, steigen zunehmend kommerzielle Plattformen nach der bisherigen Verwertung auch in die Produktion von ‚Audio Fiction‘ ein. Wie sehen die jeweiligen Distributionsstrategien aus? Findet bei den öffentlich-rechtlichen Produzenten mit Blick auf die digitale Verbreitung eine Popularisierung der Stoffe statt? Wie wird innovative Hörspielproduktion gefördert? Videotalks mit internationalen Produzent*innen geben neue Impulse.