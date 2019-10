Die Story hinter dem Kino-Klassiker „Alexis Sorbas“ "Sorbas unter Sternen" von Wolf Reiser

Die Sendung ist ab dem 01. November sieben Tage im Stream zu hören.

Anthony Quinns Sirtaki-Tanz am Strand des Mittelmeeres. Die Szene aus dem Film "Alexis Sorbas" zur Musik des jungen Mikis Theodorakis ist ein Weltkulturerbe in Schwarz-Weiß. Alexis Sorbas schlichte Aufforderung "Dance!" steht für die Idee des freien Menschen und seinen Triumph über Scheitern und Resignation. wie sie sich vor hundert Jahren am Kalogria Strand von Stoupa abgespielt hat.

Wolf Reiser: Sorbas unter Sternen

Mit Vassilis Koukalani, Sebastian Blomberg, Cristin König, Nina Weniger, Samuel Weiss, Katharina Zapatka

Regie: Nikolai von Koslowski

RBB 2018