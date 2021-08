Heimatsound-Wettbewerb Und die Sieger sind ...

Mitmachen konnten Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern, die bayerische Pop-Musik machen. Aus allen Bewerbungen, die in diesem Jahr eingegangen waren, wählte die Jury die fünf Finalisten: Amelie mit ihrer Band 23 Karat aus München, Die Nowak aus dem Landkreis Regensburg, wo auch Isa Fischer daheim ist, Kleister aus Mindelheim und Widersacher aller Liedermacher aus Würzburg. Per Online-Voting bestimmte das Publikum dann den Sieger. Bayern 2 veranstaltete den Wettbewerb in diesem Jahr zum siebten Mal. Die Preise sind ein Auftritt beim nächsten Heimatsound-Festival und ein Gutschein über 2.000 Euro gestiftet vom Musikhaus Kirstein.