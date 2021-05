Alle Informationen Heimatsound-Wettbewerb 2021

Hier könnt ihr euch bewerben

Band-/Künstlername *

Wir/Ich mache(n) Heimatsound, weil... * Vervollständigt den Satz!

Song * Ladet hier Euren Heimatsound-Song hoch, mit dem Ihr Euch bewerben wollt! (Mindestens 192kbps/nur MP3!) Datei auswählen oder hier ablegen Bitte nur Dateien mit maximal 100 MB.

Songtitel *

Band/-Künstlerinfo * Schreibt uns, wer ihr seid! (Word-Dokument, maximal 400 Zeichen) Datei auswählen oder hier ablegen Bitte nur Dateien mit maximal 100 MB.

Foto * Ladet hier ein Band-/Künstlerfoto hoch (jpg, mindestens 1400 x 800 Pixel) Datei auswählen oder hier ablegen Bitte nur Dateien mit maximal 100 MB.

Videolink Ihr habt bereits ein Video? Idealerweise zum eingereichten Song. Zeigt's uns!

Homepage Ihr habt eine Künstler-/Band-Homepage? Her mit dem Link!

Teilnahmeschluss

Ihr könnt bis zum 14. Juni 2021 mitmachen.

Ansprechpartner

Vor- und Nachname *

Straße *

Postleitzahl *

Stadt *

Land * (keine Angabe) Deutschland Österreich Schweiz Italien

Email *

Telefon * tagsüber erreichbar

Mobilnummer *

Teilnahmebedingungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. Minderjährige benötigen zur Teilnahme das Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

1. Voraussetzungen für die Veröffentlichung des eingesandten Materials

Vor dem Hochladen Ihres Audiomaterials müssen Sie wahrheitsgemäß persönliche Angaben machen. Das Audio muss frei von Rechten Dritter sein und darf keine unzulässigen Inhalte enthalten (s. Ziffer 3 und 4).

2. Rechteeinräumung

Der Teilnehmende erklärt sich mit Einreichung des Audios/Videos damit einverstanden, dass der Bayerische Rundfunk berechtigt ist, das eingereichte Audio/Video wie folgt umfassend zu nutzen: Der Teilnehmende räumt insoweit dem Bayerischen Rundfunk das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das vom Teilnehmenden eingereichte Audio/Video zu archivieren und es ganz oder teilweise beliebig oft – auch ausschnittsweise – für Rundfunk- und Vorführungszwecke in körperlicher oder unkörperlicher Form zu nutzen und/oder nutzen zu lassen. Die Rechtsübertragung umfasst insbesondere: das Senderecht, d.h. das Recht zur Sendung und Weitersendung insbesondere durch Ton-/Bildtonrundfunk, Drahtfunk, Kabelfunk, Satellitenrundfunk inkl. DBS, DAB, DMB, DVB, DVBH, DVBT und/oder sonstige Verbreitungsarten und/oder Medien oder ähnliche technische Einrichtungen einschließlich online (zu Klarstellungszwecken: Livestreaming/Simulcasting zählt zum Senderecht); das Recht, das Audio/Video auf analoge und digitale Ton- und/oder Datenträger aller Art zu übertragen und diese zu vervielfältigen und/oder vervielfältigen zu lassen sowie das Recht, die Produktion in Datenbanken einzuspeichern; das Recht, das Audio/Video im Ganzen oder in Teilen bzw. Ausschnitten auch auf jeweils individuellen Abruf selbst oder durch Dritte zu verbreiten und öffentlich zugänglich und wahrnehmbar zu machen (§19a UrhG); das Recht, die hergestellten Ton-, Bildton- und/oder Datenträger für Prüf-, Lehr-, Forschungs-, Bildungs-, Dokumentations- und Repräsentationszwecke sowie auf oder anlässlich von Messen, Festivals, Ausstellungen und Wettbewerben zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; das Recht zur Änderung, Bearbeitung, Umgestaltung, Übersetzung und Untertitelung einschließlich der Verbindung mit anderen Werken oder Produktionen (insbesondere auch für multimediale Nutzungen und Filmherstellungen) der Ton-, Bildton- und/oder Datenaufnahmen/-träger unter Beachtung der Künstlerpersönlichkeitsrechte; das Recht zur Bewerbung/Promotion, auch in Pressemedien. Mit umfasst ist das Recht, Inhaltsangaben oder sonstiges Material einschließlich bildlicher Darstellungen des Künstlers für Werbe- und Informationszwecke herzustellen, zu vervielfältigen und in allen Arten, Formen und Medien zu verbreiten; das Recht, die eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen und diesen Nutzungsrechte einzuräumen. Der Teilnehmende versichert, von allen an dem Audio/Video beteiligten Personen die für die vorgenannten Nutzungen notwendigen Rechte (Persönlichkeits-, Urheber-, Leistungsschutzrechte) eingeholt zu haben. Der Teilnehmende versichert, dass er berechtigt ist, die vertragsgegenständlichen Rechte gemäß den vorliegenden Teilnahmebedingungen auf den Bayerischen Rundfunk zu übertragen. Der Teilnehmende stellt den Bayerischen Rundfunk auch in diesem Rahmen von allen Ansprüchen Dritter einschließlich der Mitwirkenden und Urheber frei, inkl. der Kosten der Rechtsverteidigung. Der Bayerische Rundfunk ist nicht verpflichtet, die eingereichten Audios/Videos zu nutzen. Ausgenommen von der Rechtsübertragung werden die von der GEMA ggf. wahrgenommenen Urheberrechte. Der Bayerische Rundfunk wird für seine Nutzungsvorhaben die ggf. erforderlichen Meldungen vornehmen.

3. Beachtung der ARD-Werberichtlinien

Es gelten für die Videos die ARD-Richtlinien für Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele und Produktionshilfe in der jeweils gültigen Fassung. Die Richtlinien sind abrufbar im Internet unter http://www.br.de/unternehmen/inhalt/organisation/ard-werberichtlinien100.html.

Einwilligungserklärung *

Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf ebenfalls dieses Kontaktformular. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung

help email

Spamschutz * Bitte geben Sie das Ergebnis der folgenden Aufgabe als Zahl ein: Drei minus drei ergibt?