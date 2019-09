Was das Sexualleben stört Wenn die Prostata wächst

Ab etwa Mitte dreißig beginnt die Prostata unweigerlich zu wachsen. Veränderungen in diesem Bereich können auch die Sexualität beeinflussen. Zwar beeinträchtigt eine gutartige Prostatavergrößerung die Erektionsfähigkeit meist nicht (außer in Extremfällen oder bei Beschwerden durch häufiges Wasserlassen, vor allem in der Nacht), aber das Ejakulat kann sich verändern (weil es in der Prostata produziert wird).

Von: Holger Kiesel