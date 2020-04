Aufmerksamkeit und Akzeptanz Was tun gegen Tinnitus?

"Der Patient erwartet ja allgemein vom Arzt, dass er das Symptom behandelt, und letztlich will er eine blaue oder eine rote Tablette haben. Und das ist eben genau das, was mit dem Ohrgeräusch so leider nicht geht. Das muss man dem Patienten nun eröffnen. Aber auch umgekehrt, dass man an der Akzeptanz und am Umgang mit dem Ohrgeräusch arbeiten kann, bis zu dem Punkt, dass das Ohrgeräusch nicht mehr stört und er sich nicht mehr als Tinnitus-Patient empfindet, weil er das dann einfach verdrängen kann."