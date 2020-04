Tinnitus Töne hören, die sonst niemand hört

"Da können wir nicht wirklich eine Antwort geben. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Rückkopplungspfeifen bei einem Verstärker, der nicht in Ordnung ist. Aber letztlich kann man eigentlich nicht sagen, was der Mechanismus ist, wie es zum Tinnitus kommt. Er findet im Innenohr, und da vermutlich in den Haarzellen, statt. Vielmehr kann man auch schon nicht dazu sagen."