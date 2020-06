Aufbau der Fette Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Man unterscheidet Fette nach der Kettenlänge in kurzkettige, mittelkettige und langkettige Fettsäuren und nach dem Grad der Sättigung in gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren.

Gesättigte Fettsäuren

Sie können vom Körper selbst hergestellt werden und müssen somit nicht in großer Menge über die Nahrung zugeführt werden. Hautsächlich kommen sie in tierischen Produkten, wie Fleisch- und Wurstwaren, Butter und Käse vor, aber auch Süßwaren, Chips, Gebäck und das pflanzliche Kokosfett weisen einen hohen Anteil der gesättigten Fettsäuren auf. Durch eine zu hohe Zufuhr über die Ernährung kann der LDL-Cholesterinspiegel („schlechtes Cholesterin“) ansteigen, was das Risiko für Herz- Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Deshalb spricht man bei den gesättigten Fetten von den „ungünstigen bzw. schlechten“ Fetten.

Einfach ungesättigte Fettsäuren

Sie sind überwiegend in pflanzlichen Ölen, wie Oliven-, Raps-, Sonnenblumen- aber auch in Sojaöl enthalten. Sie zeigen einen günstigen Effekt auf die Balance zwischen dem „guten (HDL)“ und dem „schlechten (LDL)“-Cholesterin zugunsten des HDL.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren

Sie können vom menschlichen Organismus nicht selbst gebildet werden und werden deswegen auch als „essentiell“ bezeichnet. Enthalten sind sie in verschiedenen Fischen, wie Thunfisch, Makrele und Lachs, in Pflanzenölen, wie Soja-, Maiskeim-und Rapsöl, sowie in Nüssen und Samen. Der menschliche Körper ist nicht in der Lage, die essentielle Omega-3-Linolensäure und Omega-6-Linolsäure zu bilden. Sie müssen über die Ernährung mit pflanzlichen Ölen, Nüssen und Fischen zugeführt werden. Aus Linolsäure wird die langkettige Arachidonsäure (omega-6) und aus Linolensäure werden die langkettigen omega-3- Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) gebildet. Sie dienen als Vorstufe der sogenannten „Eicosanoide“, die eine Vielzahl von Wirkungen entfalten: sie beeinflussen die Fließeigenschaft des Blutes, die Aggregation der Blutplättchen, die Weite der Gefäße und den Blutdruck und steuern mitunter Entzündungsvorgänge und Immunreaktionen. Dabei ist es wichtig, dass das Verhältnis von Omega-6 zu den Omega-3-Fettsäuren 5:1 beträgt.

Viel hilft nicht viel!

Größere Mengen mehrfach ungesättigter Fettsäuren begünstigen eine erhöhte Bildung von Lipidperoxiden, was zu negativen gesundheitlichen Folgen führen könnte. So beobachteten Ernährungsmediziner der Technischen Universität München bei Patienten mit Angina Pectoris vermehrt Herzrhythmusstörungen, wenn Fischölkapseln (enthalten Omega-3-Fettsäuren) verabreicht wurden.

Auch wenn die ungesättigten Fettsäuren viele wichtige Funktionen im Körper erfüllen (Wachstum und Entwicklung des Gehirns, Blutgerinnung, antientzündliche und immunologische Funktionen), zeigen Studien widersprüchliche Ergebnisse und äußern Bedenken für eine zusätzliche Supplementierung über die Ernährung hinaus.

In einer zusammenfassenden Arbeit, die mehrere Studien zur Omega-3-Fettsäure-Zufuhr und kardiovaskulärer Ereignisse in die Analyse einbezogen hat, zeigt das Ergebnis, dass die Datenlagen nicht ausreicht, um eine Supplementation von Omega-3-Fettsäuren zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse (Herzinfarkt, Schlaganfall) zu befürworten.

Mediterrane Ernährung ist gesund

Auch wenn die Daten zu den Effekten einer isolierten Einnahme der ungesättigten Fettsäuren widersprüchlich sind, zeigt sich dennoch, dass eine mediterran ausgerichtete Ernährungsweise mit einem niedrigeren Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Dabei kommen zu den guten Fetten auch andere gesundheitsfördernden Ernährungsfaktoren (Gemüse, Hülsenfrüchte) zum Tragen. Solche Ergebnisse zeigen uns, dass wir positive Effekte der Ernährung auf unsere Gesundheit nicht auf einzelne Inhaltsstoffe herunterbrechen können.