Fettfreie Diät? Bedeutung der Fette für den Körper

Die Fette gehören zur Stoffklasse der Lipide, die vielfältige Funktionen im Körper ausüben:

Als Depotfett im Fettgewebe dient es als Energiereserve für „Notzeiten“.

Als Organfett isoliert und schützt es verschiedene Organe, wie z.B. die Nieren.

Sphingolipide kommen in hoher Konzentration in Gehirn und Nervengewebe vor

Phospholipide und Cholesterol sind wichtig für die Stabilität der Zellmembranen und unverzichtbar für die Bildung neuer Membranen während der Zellteilung.

Cholesterol dient als wichtige Vorstufe für die Steroidsynthese, wie z.B. Testosteron, Gallensäuren und Vitamin D.

Aufnahme von Fett in den Körper

Die über die Nahrung aufgenommenen Fette gelangen mit dem Speisebrei in den oberen Dünndarm, wo sie mit Galle versetzt werden, so dass die Fette leichter gespalten und vom Körper aufgenommen werden können. In den Zellen werden die wasserunlöslichen Fette an verschiedene Moleküle, die Lipoproteine, gebunden, damit sie im wässrigen Milieu der Lymphe transportiert werden können. So gelangen die Fette zu ihren Zielgeweben. Wird nun zu viel Energie zugeführt, wird die überschüssige Energie in Form von Fett in unserem Fettgewebe gespeichert. Dabei ist zu beachten, dass auch Kohlenhydrate in diese Speicherform umgewandelt werden können.

Funktion der Fettzellen

Fettzellen erfüllen wichtige Aufgaben: Sie bilden Botenstoffe, die eine Kommunikation zwischen den Körperzellen erlauben. Diese Botenstoffe können die Funktion des Gehirns, der Leber, der Muskulatur, der Bauchspeicheldrüse, des Immunsystems und auch die Gesundheit der Blutgefäße beeinflussen. Ein Beispiel ist das Fettgewebshormon „Leptin“, welches das Hungerempfinden steuert. Wird das Fettdepot reduziert, nimmt auch die Menge an zirkulierendem Leptin ab, was wiederum eine Zunahme des Appetits bewirkt.

Zunehmen

Beim Zunehmen werden die vorhandenen Fettzellen zunächst größer. Sie können aber nicht uneingeschränkt wachsen. Wird dauerhaft mehr Energie zugeführt, werden aus Fettzellvorstufen neue ausgereifte Fettzellen gebildet, damit die überschüssige Energie gespeichert werden kann. Diese neu gebildeten Fettzellen bleiben ein Leben lang erhalten.

Abnehmen

Bei einer Gewichtsreduktion kommt es zur Schrumpfung der vorhandenen Fettzellen, die Anzahl bleibt jedoch unverändert. Möglicherweise begünstigt dies auch den sogenannten „Jo-Jo-Effekt“, der es erschwert, dass es nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme nicht wieder zu einer Gewichtszunahme kommt, sobald etwas mehr gegessen wird.

Verteilung von Körperfett: Birne oder Apfel

Bei der sogenannten „Birnenverteilung“ lagert sich das Fett vermehrt an den Hüften ab, wohingegen es sich beim "Apfeltyp" bevorzugt am Bauch befindet. Es hat sich vermehrt gezeigt, dass sich gerade dieses Bauchfett, welches die inneren Organe umgibt, ungünstig auf den Stoffwechsel auswirkt. Dies könnte mit eine Erklärung dafür sein,

warum nicht alle Übergewichtigen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes aufweisen.

warum es auch metabolisch gesunde übergewichtige Menschen gibt.

warum bei Frauen nach den Wechseljahren nicht nur der Fettanteil am Bauch, sondern auch das Herz-Kreislauf-Risiko steigt.

Fettabbau bei Gewichtsabnahme

Leider kann man bei einer Gewichtsabnahme nicht beeinflussen, an welcher Körperstelle das Körperfett abgebaut wird. Üblicherweise werden sowohl das Bauchfett, als auch die anderen Fettdepots am gesamten Körper reduziert.