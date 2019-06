Netzhauterkrankungen im Alter: Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)

Als Makula bezeichnet man am Auge die Stelle auf der Netzhaut, die den Punkt des schärfsten Sehens abbildet. Bei vielen Patienten kommt es mit zunehmendem Alter zu einem Umbau und Ablagerungen in diesem Netzhautareal.

Diese Altersbedingte Makula Degeneration (abgekürzt AMD) hat zur Folge, dass sich eine Sehstörung unterschiedlichen Ausmaßes im zentralen Gesichtsfeld manifestiert. Den Betroffenen fällt es somit schwer Gesichter oder Gegenstände zu erkennen.

Der genaue Entstehungsmechanismus dieser Erkrankung ist aktuell noch unklar. Man weiß aber, dass erbliche Faktoren, Lichtbelastung, entzündliche Prozesse, sowie Abbauvorgänge im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses eine Rolle spielen.

Arten der AMD

Prinzipiell unterscheidet man eine trockene und eine feuchte Form der altersbedingten Makuladegeneration. Während bei der trockenen Form Abbauprozesse im Vordergrund stehen, kommt es bei der feuchten Form zum Auswachsen von neuen Gefäßen aus bereits bestehenden.

Endlich Hoffnung: Therapie der feuchten Makuladegeneration

Lange Zeit galt insbesondere die feuchte Form der altersbedingten Makuladegeneration als nicht behandelbar. Den Patienten konnte man wenig Hoffnung machen, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern oder gar eine Verbesserung herbeizuführen. Inzwischen haben sich die therapeutischen Möglichkeiten deutlich erweitert.

Für die Therapie der feuchten Form haben sich in den letzten Jahren zahlreiche neue Aspekte ergeben. Abhängig von der individuellen Situation ist es möglich, das Sehvermögen der Patienten in etwa 40 Prozent der Fälle zu verbessern und in den meisten Situationen wenigstens zu stabilisieren. Grundlage ist der Botenstoff Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), der unter anderem für den Flüssigkeitsaustritt verantwortlich ist. Durch eine medikamentöse Hemmung von VEGF können die neuen Gefäße abgedichtet werden und dadurch die Funktionsfähigkeit der Netzhaut verbessert werden.

Medikamentöse Therapie

Es gibt aktuell unterschiedliche Medikamente, die für eine direkte Hemmung dieses Botenstoffes unter unterschiedlichen Voraussetzungen zur Verfügung stehen (Lucentis ®, Avastin ®, Eyelea®).

Allen diesen Medikamenten ist gemein, dass sie wiederholt in das Auge (in den Glaskörperraum) gespritzt werden müssen. Diese operative Medikamentenapplikation muss in einem geeigneten Operationsraum unter sterilen Bedingungen erfolgen.

Nach einer „Aufsättigungsphase“ mit mehreren Injektionen im Regelfall in vierwöchigem Abstand muss das Auge weiter kontrolliert werden, um ein Rezidiv so früh wie möglich zu erkennen und therapieren zu können. Hierzu wird die Sehschärfe geprüft, zusätzlich können hochauflösende bildgebende Verfahren wie die Optische Cohärenztomographie (OCT) ein Rezidiv früher erkennen.

Wie das Medikament ins Auge kommt

Im Regelfall sind zunächst durchschnittlich drei Behandlungen nötig, um einen Stillstand der Erkrankung zu erreichen. Nach dieser ersten Behandlung sind jedoch regelmäßige weitere Kontrollen nötig, da die Erkrankungen erneut aufflammen kann oder nicht vollständig zur Ruhe gebracht wurde. In den meisten Fällen ist daher eine erneute Behandlung nötig.

"Für den optimalen Erfolg dieser neuen Therapieansätze ist es sehr wichtig, dass eine Therapie so früh wie möglich im Krankheitsverlauf unternommen wird. Ist die Makula bereits vernarbt, kann es meist nicht mehr zu einer Verbesserung kommen. Dies gilt auch im Fall eines Rezidivs, hier muss ebenso zeitnah wieder therapiert werden." PD Dr. Armin Wolf, stellvertretender Direktor der Augenklinik der LMU München

Auf der Suche nach verbogenen Linien: Der Amsler-Test

Abbildung eines Amsler-Gitters mit Hilfe dessen ein Funktionstest (Amsler-Test) der Augen durchgeführt werden kann.

Mit Hilfe des Amsler-Tests lassen sich frühe Anzeichen einer Makuladegeneration feststellen. Wenn beim Blick auf einen zentralen Punkt auf einem karierten Blatt Papier die Linien wellenförmig aussehen, dann ist das ein Alarmsignal, welches auf das Vorliegen einer AMD hinweisen kann, aber nicht muss. Eine eingehende augenärztliche Untersuchung sollte eine AMD ausschließen.

Therapie der trockenen Makuladegeneration

Bei der Therapie der altersbedingten Makuladegeneration weiß man, dass die Einnahme einer Kombination verschiedener Nahrungsergänzungsmittel bei bestimmten trockenen Formen der AMD das Risiko einer deutlichen Verschlechterung reduzieren kann.