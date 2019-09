Sexualität und Gesellschaft "Generation Porno" und die sexuelle Reifung

"Die Pornografisierung der Sexualität ist ein echtes Problem. Sex wird oft sehr auf mechanische Vorgänge reduziert. Wie erfüllte Sexualität in einer Partnerschaft gelebt wird, kann man im Internet schlecht darstellen."

Prof. Theodor Klotz, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Männergesundheit und Chefarzt an der Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderneurologie in Weiden in der Oberpfalz.