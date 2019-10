Rheumatherapie bei Kindern Je früher, desto besser!

Manchmal verschwindet Rheuma plötzlich. Laut internationaler Studien ist die Krankheit bei etwas weniger als der Hälfte der Betroffenen im Erwachsenenalter nicht mehr aktiv. So unterschiedlich rheumatische Erkrankungsformen und Patienten sind, so unterschiedlich können die Gründe für ein ausbleiben der Beschwerden sein. Eine einheitliche wissenschaftliche Aussage dazu gibt es nicht. Hoffnungen können sich aber am ehesten diejenigen Rheumatiker machen, bei denen nur wenige Körperstellen betroffen sind und die schon im Frühstadium eine erfolgreiche Therapie genossen haben. In jedem Fall ist aber auch für ehemalige Rheumatiker eine regelmäßige, fachärztliche Untersuchung bei einem internistischen Rheumatologen sinnvoll.