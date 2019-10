Transition und Pubertät Wenn Rheuma erwachsen wird

Das bedeutet Eltern und Ärzte sollten früh anfangen, die Kinder zu mündigen Patienten zu erziehen. Untersuchungen zeigen, dass sich mehr als ein Drittel aller Jugendlichen nur ein Jahr nach ihrem „Transfer“ in die Erwachsenen-Rheumatologie, nicht mehr regelmäßig in einer rheumatologischen Praxis untersuchen lassen. Das liegt zum einen daran, dass sie sich in der Erwachsenen Medizin oft nicht gut betreut fühlen, zum anderen hat sich aber auch gezeigt, dass die Patienten zu wenig über Vorsorge wissen und schlecht auf den Wechsel vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin vorbereitet wurden.

Transitionsprogramme

In speziellen Transitionsprogrammen mit Jugend-Camps oder speziellen Übergangssprechstunden wie im iSPZ am Dr. von Haunerschein Kinderspital der LMU in München , können jugendliche Rheumapatienten früh geschult werden. Auch Eltern finden dort Beratung, wie und wann sie die Kinder mit ihrer Krankheit loslassen und eine neue Rolle akzeptieren können. Wichtig für eine erfolgreiche Transition ist außerdem, dass Kinder- und zukünftige Erwachsenenrheumatologen eng vernetzt werden und während einer Übergangszeit gemeinsam behandeln.

Informationen über Transitionsprogramme für Kinder und jugendliche Rheumatiker gibt es bei der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie, der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. oder bei der Deutschen Gesellschaft für Transitionsmedizin.

Am 17. und 18. November 2017 findet in München ein Kongress zum Thema des Übergang vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin statt.

