Rheuma behandeln Therapie

"Kortison ist das beste Medikament gegen Entzündungen. Ohne geht es nicht. Es ist wie das Wasser der Feuerwehr: Da können Sie noch so viel Angst haben, dass durch Wasser letztendlich ganz viele Kollateralschäden in dem zu löschenden Haus entstehen. Erstmal muss das Feuer gelöscht werden, und das können wir in der Medizin mit nichts besser machen, als mit Kortison. Aber wir sind heutzutage niemals mehr gut beraten, Kortison langfristig einzusetzen, das dürfen wir auch gar nicht. Zum einen, weil wir die Nebenwirkungen des Kortisons genauso fürchten, wie die Patienten das auch tun, und wir wissen auch, dass der Einsatz einer Kortisontherapie über mehr als sechs Monate bei ganz, ganz wenigen Erkrankungen überhaupt noch sinnvoll ist. Aber Kortison ist für uns kein Teufelswerk, sondern eine Wundersubstanz, die wir dann einsetzen, wenn es wirklich brennt im Patienten."