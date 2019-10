Je eher desto besser Rheuma rechtzeitig behandeln

"Wir haben bis zu 500 Anrufe am Tag, was uns einerseits zeitlich sehr herausfordert, andererseits aber auch freut. Um Patienten in einer frühen Phase einer Arthritis helfen zu können, müssen wir aus Kapazitätsgründen das Gespräch mit dem primär versorgenden Arzt der Patienten, dem Internisten, Hausarzt oder Allgemeinmediziner, suchen. Dann können wir mit den Kollegen das weitere Vorgehen besprechen und Empfehlungen direkt über den Primärversorger an den Patienten weitergeben. Die Möglichkeit, über das Früharthritistelefon mit Patienten zu sprechen oder Patienten am Telefon zu beraten, würde allerdings die Kapazitäten der Früharthritisambulanz sprengen. Ähnliches gilt für die Termine in der Ambulanz. Diese sind so knapp, dass wir eine reguläre Wartezeit von bis zu acht Monaten hatten. Deshalb haben wir die Anmeldung für Patienten umgestellt auf eine schriftliche Anfrage per Faxvordruck, die dann innerhalb von einer Woche beantwortet wird. Wenn der Patient dann einen Termin in der Rheumaambulanz erhält, bekommt er den innerhalb von maximal zwei Wochen. Wenn Sie also als Primärversorger einen Patienten haben, der nicht länger als drei Wochen eine Gelenkschwellung hat und zusätzlich einen Laborwert, der auf eine systemische Entzündung hinweist, dann sind Sie herzlichen eingeladen, uns – und viele der niedergelassenen Kollegen – über eines der Früharthritistelefone zu kontaktieren oder einen Termin per Fax für Ihren Patienten zu vereinbaren."