Rahmenbeingungen verbessern Der Chef muss kein Psychologe sein

Firmen sollten sich so ausrichten, dass ihre Beschäftigten möglichst lange gesund bleiben können. Zu diesem Zweck ist es nützlich, ein Gesamtkonzept - Fachleute nennen es 'Betriebliches Gesundheitsmanagement' - zu entwickeln, in das beispielsweise Bewegungsangebote, Möglichkeiten zur Ernährungsberatung, ein nachhaltiges Stressmanagement und Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsklimas integriert werden können. Das Konzept sollte dabei so gestaltet sein, dass sich einzelne Maßnahmen gegenseitig befördern und möglichst viele 'mitnehmen'.

Wichtig: Keinen Gesundheitsterror betreiben! Wer z.B. bei der Ausgleichs-Gymnastik nicht mitmachen möchte, darf deshalb keine Nachteile haben. Und: Der Vorgesetzte sollte Vorbild sein und selbst mitmachen.

Sich etwas einfallen lassen!

Wenn man seine Mitarbeiter animieren oder im doppelten Sinne des Wortes 'bewegen' möchte, sind kreative Ideen gefragt. Damit sie z. B. weniger den Aufzug benutzen, kann man beispielsweise schöne Bilder als Anreiz ins Treppenhaus hängen. Auch wechselnde Themenschwerpunkte zum Thema Gesundheit können sinnvoll sein. Auf jeden Fall sollte man als Firma seine Erwartungen an das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter möglichst realistisch halten: Die Gesundheitsfans sollen sich 'austoben' können, die Zurückhaltenden versucht man zu 'locken', und die Gesundheitsmuffel sollen nicht blamiert werden. Eines Tages machen sie vielleicht ohne großes Aufsehen einfach mit.

Das Gesunde als Normalfall

Ein Konzept funktioniert dann besonders gut, wenn das Gesunde der Normalfall ist, wenn also z.B. auch der Chef die Treppe nimmt, wenn einige Besprechungen im Stehen oder Gehen stattfinden (und nicht im Sitzen im muffigen Konferenzraum!), und wenn beim Meeting statt Kekse Obst auf dem Tisch steht.