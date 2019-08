Gescheiterte Prostatakrebs-Studie Die Qual der Behandlungswahl

Die Diagnose Krebs ist sicher ein Schock. Aber stellen Sie sich vor, Ihr Arzt lässt Ihnen die Wahl, nichts zu tun, zu bestrahlen oder zu operieren, und er kann Ihnen nicht sagen, was am besten hilft. Kaum zu glauben, aber vor genau dieser Wahl stehen Männer, bei denen im frühen Stadium Prostatakrebs diagnostiziert wird. Eine Studie, die erstmals die Wirksamkeit der einzelnen Behandlungsmethoden vergleichen sollte, ist jetzt gescheitert: Es fanden sich zu wenig Patienten, die mitmachen wollten.

Nach der Diagnose "begrenzter Prostatakrebs im Frühstadium" haben Patienten die Wahl zwischen vier anerkannten Therapiemöglichkeiten: Die Entfernung der Prostata, Bestrahlung von außen, Bestrahlung von innen durch kleine Implantate oder die sogenannte aktive Überwachung mit Kontrolluntersuchungen alle drei bis sechs Monate.

Welche Therapie die beste ist? Man weiß es nicht!

"Fakt ist, dass jede der vier Behandlungsmethoden für sich in Anspruch nehmen kann, dass sie einem signifikanten Teil der Männer den Tod durch den Tumor erspart. Ob das eine der Methoden besser kann als die andere, und ob der Preis dafür einfach mehr oder weniger Nebenwirkungen ist, dazu gibt es noch keine systematischen und wisschenschaftlichen Untersuchungen." Prof. Dr. Michael Stöckle vom Universitätsklinikum des Saarlandes und Leiter der Prostatakrebs-Studie PREFERE

Das gescheiterte Projekt PREFERE

Eine seit 2013 groß angelegte Studie namens PREFERE sollte Ergebnisse liefern. Nebenwirkungen, Genesung und Lebensqualität von rund 7.600 Patienten der vier anerkannten Therapieformen sollten bis mindestens ins Jahr 2030 beobachtet werden. Doch die Studie wurde Anfang Dezember 2016 abgebrochen.

Problem: Zu wenige Studienteilnehmer

Die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten PROTECT-Studie aus England hätten grundlegende Änderungen im Studiendesign von PREFERE nötig gemacht, so die Studienleiter. Hinzu kommt, dass von den 7.600 geplanten Patienten in den ersten dreieinhalb Jahren nur rund 350 für die Studie gewonnen werden konnten. Das könnte daran liegen, dass potentielle Teilnehmer die Auswahl der Therapie dem Computer überlassen sollen. Zwar dürfen zwei Behandlungsmethoden ausgeschlossen werden, eine Zufallsentscheidung zwischen den zwei verbliebenen erzeugte aber bei vielen Patienten ein mulmiges Gefühl.

Computer entscheidet neutraler als Arzt

Für Prof. Stöckle, den Leiter der PREFERE-Studie, ist die Zurückhaltung der Patienten eine verständliche Reaktion. Den wenigsten sei aber klar, dass derzeit auch in den Praxen die Wahl nicht objektiv sei. Einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung nach wird in manchen deutschen Landkreisen bis zu achtmal mehr Prostataentfernungen pro 10.000 Männern in der Bevölkerung vorgenommen als in anderen. Nachvollziehbare medizinische Gründe gibt es für diesen Unterschied nicht.

Mehr Objektivität für Studienteilnehmer

Kritiker der PREFERE-Studie sahen es als eine Zumutung, dass Patienten, die an der Studie teilnehmen den Computer entscheiden lassen sollen, ob sie beispielsweise eine aktive Beobachtung bekommen oder operiert werden. Weil innerhalb der PREFERE-Studie Therapieentscheidungen aber objektiv vergleichbar sein hätten müssten, sei die Auswahl durch den Computer unumgänglich, so Prof. Stöckle.



Für rund 350 Teilnehmer ändert sich nichts durch den Abbruch der Studie. Tatsächlich bekommen sie im Vergleich zu Nicht-Teilnehmern die zumindest im Moment neutralste und umfassendste Aufklärung, weil sie nicht nur durch einen Urologen erfolgt, sondern durch verschiedene Fachärzte. So werden die Stanzbiopsien der Studienpatienten zusätzlich von einem entsprechend spezialisierten Pathologen untersucht. Krankheitsverläufe, Heilungsprozesse und der Einfluss auf die Lebensqualität werden engmaschiger als üblich und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen überwacht und gegebenenfalls angepasst.



Trotz Abbruch der Studie hat PREFERE dennoch Erkenntnisse gebracht, betonen die Leiter der Studie. Eine Zweitbegutachtung der Gewebeproben habe das Risiko einer Über- oder Untertherapie für die Betroffenen deutlich verringert. Außerdem habe PREFERE auf Qualitätsmängel bei der Diagnose von Prostata-Karzinomen aufmerksam gemacht: Ein Fünftel der Diagnosen für die Studie waren nicht korrekt.