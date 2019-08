Hilfen und Therapien Potenzmittel

"Diese Mittel hatten für das Thema Männergesundheit vielleicht eine ähnliche Wirkung wie die Pille für die sexuelle Befreiung der Frau. Früher wurden Männer mit Erektionsproblemen oft zum Psychiater geschickt. Geholfen hat ihnen das in der Regel nicht, aber sie konnten danach ihre Erektionsstörung besser verstehen."

Prof. Theodor Klotz, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Männergesundheit und Chefarzt an der Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderneurologie in Weiden in der Oberpfalz.