Neurologie Untersuchungen beim Neurologen

Körperliche Untersuchung

Beispiel: Schmerz-Reflexe

Bevor man noch "Au!" schreien kann, hat man die Hand schon von der glühend heißen Herdplatte weggezogen. Was passiert dabei? Die Nerven haben das Schmerzsignal („Achtung Hitze“) schnellstmöglich ans Rückenmark weitergeleitet. Doch bevor das Gehirn den Befehl "Wegziehen!" geben kann, hat das Rückenmark schon die Notbremse gezogen und ein motorisches Signal in umgekehrte Richtung zur Hand geschickt.

Untersuchungen mit Geräten

Beispielsweise das Elektroenzephalogramm (EEG), das die elektrische Tätigkeit von Hirnzellen registriert und bei der Suche nach der Ursache für epileptische Anfälle eingesetzt wird. Die Nerven- und Muskelströme werden durch die Elektroneurographie und Myographie abgeleitet, um so Störungen des peripheren Nervensystems zu finden. Die Registrierung von Augenbewegungen kann bei der Diagnose von Schwindelursachen hilfreich sein.

Moderne bildgebende Verfahren wie die Computer- und Kernspintomographie werden ebenfalls gerne eingesetzt; durch die schichtweise Aufnahmetechnik lassen sich die Strukturen des Gehirns und des Rückenmarks optimal darstellen.

Durch die Gabe von radioaktiv-markierten Stoffen, die sich z.B. gezielt an bestimmte Ionenkanäle/Rezeptoren/Proteine anlegen, kann auch der Zentralstoffwechsel oder die Ablagerung von schädlichen Eiweißstoffen im Gehirn untersucht werden (sogenannte Liganden-PET-Untersuchungen).

Eine Fortentwicklung dieser Technik lässt sogar die Bestimmung der lokalen Hirntätigkeit zu (z.B. in der funktionellen Kernspintomographie).