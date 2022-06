Das Nervensystem Die Informationszentrale

Gehirn und Nerven: Zentrale und Kommunikationssystem

Nervenzellen gibt es überall

Deshalb können Nervenstörungen Symptome und Krankheiten verursachen, die auf den ersten Blick nicht einer Nervenkrankheit entsprechen. Herzrasen beispielsweise kann durch den Ausfall eines sogenannten vegetativen Nervs – dem Parasympathikus, der das Herz bremst - verursacht werden. Auch Durchfälle, zum Beispiel im Rahmen einer Zuckerkrankheit, entstehen manchmal durch den Ausfall dieses Nervs bzw. einer Störung der Nervenzellen in der Darmwand. Daneben unterliegen auch die Blase und die Sexualorgane der Steuerung durch sogenannte vegetative Nervenfasern und ein Ausfall dieser Nerven führt zu einer Störung dieser Funktionen. Die vegetativen Nervenfasern bilden in den inneren Organen (aber auch in der Nähe der Wirbelsäule) ein Geflecht, welches auch das kleine Gehirn des Darmes genannt wird. Möglicherweise ist dieses auch der Ort, an dem pathogene Proteine in den Körper gelangen und durch diese Nerven zum Gehirn transportiert werden und dort Erkrankungen wie den Morbus Parkinson oder die Creutzfeld-Jakob-Erkrankung („Rinder-Wahnsin“) verursachen bzw. Stoffe aus den Darmbakterien die Funktion des Gehirnes beeinflussen.