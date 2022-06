Neurologie Behandlung verschiedener Krankheitsbilder

Die Therapiemöglichkeiten sind dabei abhängig von dem Zeitpunkt der Diagnose, so haben sich in den letzten Jahren in der Akutbehandlung eines Schlaganfalles neue Möglichkeiten ergeben, wie z.B. die Widereröffnung eines verschlossenen Hirngefäßes durch einen Katheder, der in dieses Gefäß vorgebracht wird, oder das Auflösen eines Blutgerinnsels durch Medikamente. In der Therapie von Kopfschmerzen werden neben verschiedenen Medikamenten auch die Stimulation von Nerven bzw. Antikörper gegen einen der Transmitter, der in der Migräne wesentlich ist, und beim Morbus Parkinson die Stimulation von Hirnarealen eingesetzt.

"Zum Glück geben sich Rückenschmerzen relativ häufig spontan. Der normale Rückenschmerz verschwindet in der Regel nach sieben bis 14 Tagen mehr oder weniger von alleine." Prof. Andreas Straube

Gezielte Hilfe beim Bandscheibenvorfall

Wenn nicht, dann verordnet Prof. Straube beispielsweise eine Kombination aus Schmerzmitteln (wie den Entzündungshemmstoffen Diclofenac oder Ibuprofen) und gezielte Krankengymnastik.

Die Bandscheibenoperation

Bestehen deutliche Lähmungen oder kommt es zu keiner Besserung der Schmerzen und der Therapie, kommt eine Operation in Betracht: Dabei entfernt der Neurochirurg das Bandscheibengewebe bzw. sorgt dafür, dass dieses Gewebe nicht mehr auf die Nervenwurzel drückt. Im Bereich des Wirbelbogens macht er eine mikroskopisch kleine Erweiterung und saugt entweder das störende Gewebe ab oder beseitigt es mit einer schmalen Zange.

Medikamente gegen Kopfschmerzen

Bei chronischen Kopfschmerzen empfiehlt Prof. Straube eine Kombination aus psychologischen Maßnahmen (z.B. Entspannungstraining), Bewegungstherapie und Medikamenten, die z.T. prophylaktisch über einen längeren Zeitraum genommen werden müssen. Außerdem verschreibt er je nach Kopfschmerz-Typ vorbeugend Antidepressiva, Beta-Blocker, Antikonvulsiva oder setzt Antikörper gegen CGRP ein. In der Kopfschmerzattacke kommen nicht-steroidale Antirheumatika und Triptane zum Einsatz. In Einzelfällen (chronische Migräne) spritzt man Botulinumtoxin in die Muskulatur am Nacken, Stirn und Schläfe. Für Patienten, die durch Medikamente nicht beschwerdefrei werden, kann eine Stimulation des Nervus vagus bzw. Äste des Nervus trigeminus helfen.

Erfolgreich gegen Kopfschmerz:

"Abhängig von der vorliegenden Kopfschmerzerkrankung können wir 40 bis 80 Prozent der Patienten helfen - wobei es wichtig ist, nicht nur Medikamente einzusetzen, sondern auch den Lebensstil zu ändern, regelmäßig Sport zu treiben, Entspannungsübungen zu erlernen." Prof. Andreas Straube

Tipp:

Ein Schmerztagebuch kann dabei helfen, Auslöser zu finden (z.B. Stress) und den Therapieerfolg zu überwachen.

Behandlungsmöglichkeiten bei Parkinson

Bei der häufigsten Form der Parkinson-Krankheit kommt es zu einem beschleunigten Absterben von Gehirnzellen an einer spezifischen Stelle im Gehirn. Dadurch leiden abhängige Bereiche an einem Mangel an Dopamin, einem wichtigen Botenstoff. Alle Therapiestrategien zielen deshalb darauf ab, mit täglicher Tabletten-Einnahme das Dopamin im Gehirn zu erhöhen.

"Die anfängliche Behandlung ist sehr einfach; wenn die Krankheit über Jahrzehnte hinweg andauert, wird die Behandlung immer schwieriger." Prof. Andreas Straube

Daher wurde auch versucht, Patienten Dopamin-produzierende Gehirnzellen aus menschlichen Embryonen zu transplantieren - eine äußerst umstrittene Methode.

Neueste Forschung: Hirnstimulation - ein neuer Therapieversuch

Bei der tiefen Hirnstimulation werden Elektroden gezielt ins Gehirn implantiert. Die Elektroden sind mit einer Art Schrittmacher - ähnlich dem Herzschrittmacher - verbunden und schalten durch die Stimulation bestimmte Bereiche des Gehirns aus. Dadurch wird ein neues Gleichgewicht im Hirn hergestellt, sodass die Bewegungen wieder flüssiger werden. Diese Technik kommt vor allem Patienten zugute, bei denen andere Behandlungsmethoden nicht mehr anschlagen und die keine Störungen der Kognition zeigen. Neure Entwicklungen versuchen diese Effekte auch durch eine gezielte Bestrahlung oder eine Verödung dieser Areale durch Ultraschall zu erzielen.

Neue Forschung für Parkinson-Patienten