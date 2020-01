Zu Hause bleiben trotz Demenz Hilfen im Alltag

Sogenannte niederschwellige Leistungen sollen Menschen mit Demenz dabei unterstützen, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben - das liegt fast allen am Herzen. Doch wer dement ist und zu Hause leben möchte, braucht Unterstützung – in der Regel ist die vor allem am Anfang unbürokratisch erreichbar.

Von: Uli Hesse